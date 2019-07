कर्नाटक: बागी विधायकों पर विधानसभा स्पीकर भी पहुंचे कोर्ट, SC ने कहा- अब कल होगी बात

नई दिल्ली। कर्नाटक में छाए राजनीतिक संकट ( Karnataka political crisis ) में हर पल नया मोड आ रहा है। बागी विधायकों के बाद अब विधानसभा के स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। स्पीकर ने 10 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने के आदेश को रोकने की अपील की है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अर्जी पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि वह स्पीकर से मिलकर अपने इस्तीफे की वजह बताएं।

स्पीकर ने कोर्ट ने गिनाई अपनी मजबूरी

विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने अपनी याचिका में कहा कि देश की सबसे बड़ी अदालत को इस तरह का निर्देश नहीं देना चाहिए। मुझे सभी विधायकों के इस्तीफों की जांच करनी होगी। मुझे यह देखना होगा कि इन लोगों ने इस्तीफे अपनी मर्जी से दिए गए या इनके पीछे किसी का दबाव है।

Karnataka Assembly Speaker KR Ramesh Kumar moves Supreme Court seeking more time to deal with the resignation issue of rebel MLAs. Supreme Court refused to give a hearing in the matter today. (file pic) pic.twitter.com/iZjrtjCT8p