Kerala : बैकडोर से भर्ती के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले

नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ देशभर में जारी किसानों के जोरदार आंदोलन के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया। लेकिन केरल में पुलिस ने लाठीचार्ज किसानों पर न कर कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ताओं पर किया है। जिस समय तिरुवनंतपुरम पुलिस ने लाठीचार्ज किया उस समय कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता केरल में एलडीएफ सरकार द्वारा बैक डोर से की गई नियुक्ति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे।

Kerala: Police use water cannon, teargas & grenade on Youth Congress workers demonstrating against backdoor appointment made by LDF government in Thiruvananthapuram pic.twitter.com/UZn6lt0UCm