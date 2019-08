केरल में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़, रविवार तक कोच्चि एयरपोर्ट पर हवाई सेवा बंद

नई दिल्ली। मुंबई, असम और बिहार के बाद अब केरल में भारी बारिश से तबाही मच गई है। रातभर तेज बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। वहीं, रविवार तक कोच्चि एयरपोर्ट पर हवाई सेवा बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।



चार जिलों में सबसे ज्यादा तबाही

राज्य के सभी जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन, चार जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पठानमथिट्टा, मलप्पुरम जिलों में बीती रात जोरदार बारिश घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। मलप्पुरम और कोझीकोड को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें जल भराव के कारण बंद हैं। वहीं, वायनाड में लैंड स्लाइड होने से दो लोगों की मौत हो गई है।

Kerala State Disaster Management Authority (KDSMA): 22,165 people have been evacuated to safety and lodged in 315 camps across the state. #KeralaRains pic.twitter.com/x8ZLii00OM — ANI (@ANI) August 9, 2019

बाढ़ प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का काम जारी है। वहीं, कोच्चि हवाई अड्डे पर जमलजमाव के कारण 11 अगस्त तक सभी विमानों का परिचालन रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि केरल में बाढ़ से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है।

Kerala: Operations suspended at the Cochin International Airport till 11th August (Sunday), 3 pm. pic.twitter.com/eTueBv1500 — ANI (@ANI) August 9, 2019

कहीं रेड अलर्ट, तो कहीं ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने केरल के इडुक्की, मलप्पुरम, कोझिकोड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। जबकि त्रिशूर, पलक्कड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा तटीय इलाकों में पश्चिम दिशा की ओर से 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

Kerala: A landslide occurred in Puthumala, Wayanad, yesterday. Rescue operations underway. More details awaited. #KeralaRain pic.twitter.com/zafdjYrujz — ANI (@ANI) August 9, 2019

Kerala: Two bodies have been recovered from Meppadi in Wayanad district, where a landslide occurred yesterday. — ANI (@ANI) August 9, 2019

बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 22,165 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं, बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 315 कैंप स्थापित किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने आज सभी स्कूलों को बंद कर दिया है। वहीं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है।