खट्टर के किसान महापंचायत कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़, हेलीपेड को नियंत्रण में लिया

नई दिल्ली। हरियाणा में करनाल जिले के कैमला गांव में प्रदर्शनकारी किसानों ने ‘किसान महापंचायत’ के कार्यक्रम स्थल पर जमकर तोड़फोड़ की। यहां सीएम मनोहर लाल खट्टर लोगों को केंद्र के तीन कृषि कानूनों के लाभ बताने की कोशिश करने वाले थे।

Karnal: Helipad damaged, venue vandalised in Kaimla village where Haryana CM Manohar Lal Khattar was scheduled to hold Kisan Mahapanchayat today. Protesting farmers had gathered here & were dispersed by Police, using tear gas shells.



