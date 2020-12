किसानों के साथ 7वें दौर की बातचीत जारी, सरकार वापस नहीं लेगी कृषि कानून, 4 जनवरी को फिर होगी वार्ता

नई दिल्ली। एक महीने से अधिक समय से तीनों कृषि कानूनों ( Farms Law ) को वापस लेने के अपनी मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे ( Farmers Protest ) किसानों और सरकार के बीच विज्ञान भवन में सातवें दौर की बातचीत जारी है।

बीते तीन घंटे से सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है। विज्ञान भवन में हो रही इस बैठक में 40 किसान संगठन पहुंचे हैं, जबकि सरकार की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल शामिल हैं।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने किसानों के सामने एक बार फिर से समिति बनाने की पेशकश की है। सरकार ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों से जुड़ी मांगों और मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक समिति बनाई जा सकती है। सरकार ने किसानों से कहा कि कानून बनाने और वापस लेने की एक लंबी प्रक्रिया है। यानि कि सरकार ने इशारों में एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेगी।

Delhi: Meeting between Union Government and farmer leaders over three farm laws underway at Vigyan Bhawan

इधर बातचीत के बीच मंत्रियों ने किसानों के साथ लंगर खाया, तो कुछ किसानों ने मंत्रियों के साथ सेल्फी भी ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल प्लेट लेकर लाइन में खाना खाते दिखे।

Delhi: Union Ministers Piyush Goyal & Narendra Singh Tomar having food with farmers leaders during the lunch break at Vigyan Bhawan where the govt is holding talks with farmers on three farm laws.