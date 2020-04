देश में दो हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन! पीएम मोदी ने कहा- 'जान है तो जहान है'

नई दिल्ली। देशभर में कोरोवायरस ( Coronavirus ) के बढ़ते संकट के बीच बड़ी खबर सामने आई है। कोरोना के सामुदायिक फैलाव ( Community Transmision ) को रोकने के लिए देश में 21 दिन के लिए लगाए लॉकडाउन ( Lock Down ) की अवधि दो हफ्तों के लिए बढ़ने जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( CM Arvind Kejriwal ) का ट्वीट तो यही इशारा कर रहा है।

दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार लॉकडाउन अवधि बढ़ाए जाने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पीएम मोदी ( pm modi ) ने आज सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात की। इस बातचीत में सभी राज्यों और पीएम मोदी के बीच लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर समहमित बनी। पीएम मोदी ने भी कहा 'जान है तो जहान है'।

PM has taken correct decision to extend lockdown. Today, India’s position is better than many developed countries because we started lockdown early. If it is stopped now, all gains would be lost. To consolidate, it is imp to extend it