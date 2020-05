लॉकडाउन 4.0 : दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही शुरू, बड़ी संख्या में दिखी गाड़ियां

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में सोमवार से लॉकडाउन 4.0 लागू हो गया। इस चरण में लोगों को कई तरह छूट दी गई हैं। इसका असर देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर लॉकडाउन 4.0 लागू होने के पहले दिन देखने को मिला। सोमवार को दिल्ली की सड़कों पर काफी संख्या में वाहनों की आवाजाही देखी गई।

Delhi Transport Corporation (DTC) has started bus shuttle services for railway passengers arriving at New Delhi Railway Station, amid #CoronaLockdown. They are dropped off at Shivaji Stadium and Ambedkar Stadium from where they are given further change over of transport. pic.twitter.com/LL5SWkAJYf