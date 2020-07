Lockdown Returns: देश के इन शहरों को दोबारा किया गया Lock, ये रही पूरी लिस्ट

नई दिल्ली। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की चपेट में है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए देश में 25 से लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। हालांकि, एक जून से Unlcok 1.0 की घोषणा की गई थी। वहीं, एक जुलाई से Unlock 2.0 जारी है। इसके तहत देश को दोबारा धीरे-धीरे खोला जा रहा है। लेकिन, कोरोना महामारी ( COVID-19 ) को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि लॉकडाउन ( Lockdown Returns ) दोबार लौट रहा है और कई शहरों में इसकी घोषणा भी हो गई है।

देश में 9 लाख के करीब पहुंचा corona का आंकड़ा

दरअसल, पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना ( coronavirus cases in India ) मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। 28 से 30 हजार तक औसतन हर दिन कोरोना के मामले आ रहे हैं। देश में फिलहाल कोरोना संक्रमितों ( COVID-19 in India ) का आंक़ड़ा 883,024 पहुंच गया है। इनमें 311, 565 एक्टिव केस हैं, जबकि 571,459 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, इस महामारी से 23,727 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई शहरों में दोबारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है।

इन शहरों में दोबारा Lockdown

गुजरात (corona in Gujarat), महाराष्ट्र ( COVID-19 in Maharashtra ), कर्नाटक, तमिलनाडु ( coronavirus in Tamil Nadu ), दिल्ली, बिहार ( coronavirus in Bihar ) जैसे राज्यों में कोरोना के लागातार मामले बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में सरकारी बसों को दोबारा बंद कर दिया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) के ग्वालियर में एक दिन में 191 कोरोना केस आते ही शाम सात बजे से एक हफ्ते तक संपूर्ण लॉकडाउन ( Lockdown ) की घोषणा की गई है। बताया जा रहा है कि यह लॉकडाउन बिल्कुल कफ्यू की तर्ज पर होगा।

वहीं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और दक्षिण कर्नाटक में एक हफ्ते का लॉकडाउन ( Lockdown in karnataka ) लागू किया गया है। इसके अलावा पुणे ( corona in Pune ) और पिंपरी-चिंचवाड़ में 10 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं, उत्तर प्रदेश ( Lockdown in Uttar Pradesh ) में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं, वाराणसी में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आधे दिन का लॉकडाउन किया गया है। जम्मू-कश्मीर के भी कुछ इलाकों में दोबारा लॉकडाउन की घोषणा की गई है। वहीं, खबर ये भी आ रही है कि बिहार सरकार आज एक बार फिर पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। क्योंकि, राज्य में कोरोना को लेकर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। यहां आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पहले ही कहा है कि स्थिति अभी और बिगड़ेगी। जिस तरह से देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है।