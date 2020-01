महाराष्ट्र: उद्धव सरकार में मंत्री पद को लेकर असंतोष चरम पर, अब कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ( Uddhav Thackeray Government ) में मंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की खबर के बाद अब कांग्रेस विधायक कैलाश गोरंट्याल ( Congress MLA Kailash Gorantyal )

ने भी इस्तीफा दे दिया है।



कैलाश गोरंट्याल ( Kailash Gorantyal ) जालना से कांग्रेस विधायक ( Congress MLA ) है। बताया जा रहा है कि सरकार में मंत्री न बनाए जाने से नाराज गोरंट्याल ने पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा भेज दिया है।

गोरंट्याल ने कहा कि वह तीसरी बार विधायक चुने गए हैं और उन्होंने लोगों को खूब काम किया है, बावजूद इसके उनको मंत्री नहीं बनाया गया।

