महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कोरोना की रफ्तार पर रोक के लिए बढ़ाई गई सख्तियां

नई दिल्ली। कोरोना के संक्रमण ( Cornavirus in Maharashtra ) के बढ़ते खतरे के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ( Maharashtra Government ) ने राज्य में लॉकडाउन ( Lockdown ) की अवधि को एक जून तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है।

इस दौरान पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र में एंट्री के लिए कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव होना अनिवार्य कर दिया है।

Maharashtra Government extends the current COVID19 restrictions in the state till 7am on 1st June, to fight COVID19; negative RT-PCR report mandatory for those entering the state pic.twitter.com/jjccnpP6KV