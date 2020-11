छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री ने जारी की गाइडलाइन, जनता से की यह अपील

नई दिल्ली। छठ पूजा को लेकर महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कोरोना गाइडलाइन जारी की है। गृहमंत्री का कहना है कि उन्होंने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि समुद्र तटों, नदी तटों और तालाबों पर छठ पूजा की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने जनता से इन दिशानिर्देशों का पालन करने की अपील की है।

