मुंबई: कुर्ला के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, कोई हताहत नहीं

कुर्ला। महाराष्ट्र के मुंबई के कुर्ला स्थित एक स्क्रैप गोदाम में बुधवार की शाम को भीषण आग लग गई। इस हादसे में अभी तक किसी के भी हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, कुर्ला वेस्ट में गुरुद्वारा के पास स्क्रैप मार्किट स्थित एक गोदाम में ये भीषण आग लगी है। अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है।

बता दें कि इससे पहले पिछले महीने मार्च में मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम मॉल में भीषण आग लगी थी। आग देर रात करीब 11.30 लगी थी। जिस मॉल में आग लगी थी, उसकी तीसरी मंजिल पर एक अस्पताल भी था जहां 70 से अधिक मरीज भर्ती थे। इनमें से अधिकतर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज थे।

आग की घटना के बाद दमकल विभाग की टीम की मदद से सभी मरीजों को आनन-फानन में दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया था कि भांडुप पश्चिम में ड्रीम्स मॉल में मौजूद सनराइज अस्पताल में आग लगने से नौ लोगों की मौत हो चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 20 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंचीं थीं।

#WATCH | Maharashtra: Massive fire breaks out a scrap godown in Kurla area of Mumbai pic.twitter.com/UKuz2SNiTY