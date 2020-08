Maharashtra Raigad Collapse: हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की खबर, कई लोग अब भी फंसे

नई दिल्ली। महाराष्ट्र ( Maharashtra ) के रायगढ़ ( Raigad )जिले में हुए भीषण इमारत हादसे ( Building Collapse ) से एक राहत और सुकून देने वाली तस्वीर सामने आई है। तारिक गार्डन ( Tarak Garden ) के मलबे के विशाल ढेर से लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। इस मलबे से हादसे के 20 घंटे बाद एक मासूम को सकुशल बाहर निकालने में कामयाबी हाथ लगी है।

दरअसल इमारत गिरने के एक दिन बाद भी मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। इसी के तहत चार वर्षीय एक बच्चे को बचाव टीम के सदस्यों ने बाहर निकाला। हादसे के बीच मची अफरा तफरी में राहत देने वाली इस खबर का वीडियो भी सामने आया है।

T5️⃣ ʀᴀɪɢᴀᴅ ᴄᴏʟʟᴀᴘsᴇ Update👇25/8/20 🔶 𝕄𝕀ℝ𝔸ℂ𝕃𝔼-ℂℍ𝕀𝕃𝔻 ℝ𝔼𝕊ℂ𝕌𝔼𝔻 𝔸𝕃𝕀𝕍𝔼-God’s Child🙏🏻 🔶 @NDRFHQ teams find 4 yr old Boy 🔶ops will continue 🔶Canines used 🔶Let’s All pray for more miracles 🙏🏻🇮🇳 @PMOIndia @HMOIndia @PIBMumbai @PIBHomeAffairs @ANI pic.twitter.com/nJ3q436GGX

#WATCH: A 4-year-old boy was rescued from under the debris at the site of building collapse in Mahad, Raigad. #Maharashtra pic.twitter.com/polMUhzmqN