Weather Forecast: भारी बारिश से बेहाल गुजरात में जारी हुआ Red Alert, 6 से ज्यादा राज्यों भी IMD की चेतावनी

नई दिल्ली। देशभर में मानसून ( Monsoon in India ) लगातार अपनी रफ्तार तेज कर रहा है। यही वजह है कि कई इलाकों में मौसम मिजाज ( weather update ) भी करवट ले रहा है। देश के मध्य इलाकों से लेकर उत्तरी इलाकों में इस वक्त मानसून काफी सक्रिय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) के मुताबिक आने वाले दो दिन देश के 6 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश ( Heavy Rain ) की संभावना है। वहीं गुजरात ( Rain in Gujarat ) में पिछले कुछ घंटों में हुई जोरदार बारिश ने जिंदगी बेहाल कर दी है। यहां कई जिले इस वक्त भारी बारिश के चलते बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं।

मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश के आसार बने हुए हैं। इनमें ओडिशा ( Odisha ), राजस्थान ( Rajasthan ), बिहार ( Bihar ) और उत्तराखंड ( Uttarakhand ) प्रमुख रूप से शामिल हैं। वहीं दिल्ली-एनसीआर ( Delhi NCR ) में भी कई इलाकों में बारिश के आसार बने हुए हैं।

The low-pressure area lies over Southwest Rajasthan & neighbourhood. It is likely to persist during next 24 hours, and merge with heat low thereafter. The monsoon trough is active and south of its normal position. It is likely to remain active during next 2-3 days: IMD pic.twitter.com/OO9l7ZxFDC