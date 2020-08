जंगल में दो Tiger के बीच हुई खतरनाक लड़ाई, वायरल हो रहा है खड़े होकर हमला करने वाला Video

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ( Social Media ) एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कभी भी कोई भी चीज वायरल ( Viral )हो सकती है। फिर चाहे वो प्रकृति ( Nature ) से जुड़ी अद्भुत चीजें हो या फिर दो जानवरों ( Animal )के बीच की लड़ाई। दो जानवर अगर जंगल का राजा हो तो इस लड़ाई का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो बाघों ( Tigers ) के बीच खतरनाक लड़ाई देखी जा सकती है।

दरअसल वन विभाग के आईएफएस ( IFS )अधिकारी आए दिन प्रकृति और जंगल से जुड़ी सुंदर तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते रहते हैं। ऐसा ही एक वीडियो एक बार फिर साझा किया गया है। इस वीडियो में दो बाघों के बीच हुई खतरनाक लड़ाई को दिखाया गया है। आईए देखते हैं क्या है माजरा...

Tigers strongly mark their territories and any intrusion can lead to furious fights like this. It’s lethal many a times. Video- received through WA, please share credits and place if available. #TerritorialFights pic.twitter.com/oRqBpexPzV

सोशल मीडिया पर इनदिनों दो बाघों के बीच खतरनाक लड़ाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर रमेश पांडे ने अपलोड किया है।

वीडियो में आप देख सकते हैं कि जंगल में बाघों के बीच हुई लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाती है कि दो पैरों पर खड़े होकर एक दूसरे पर जोरदार हमला कर देते हैं।

दरअसल दो बाघों के बीच इस तरह की लड़ाई पहले शायद ही आपने कभी देखी हो। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे झाड़ियों के बीच जंगल के ये राजा शांती से घूम रहे हैं और फिर अचानक एक दूसरे पर हमला कर देते हैं।

रमेश पांडे ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बाघ अपने क्षेत्रों को दृढ़ता से चिह्नित करते हैं और किसी भी घुसपैठ से इस तरह के उग्र झगड़े हो सकते हैं। कभी-कभी ये झगड़ा घातक भी हो जाता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी दे जा रहा है।

Ever seen tigers fighting, it is no less than wrestling. The dominance will be established only through such fights. The winner wins the territory and if lucky the Tigress too. The loser has to move out and wander to find a new home.



Watch https://t.co/MCp1vRXNSH pic.twitter.com/gCqOUwDt4F