Weather Update: 12 राज्यों में बारिश की चेतावनी, गुजरात, राजस्थान और एमपी में IMD ने जारी किया Red Alert

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update ) लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में मानसून ( Monsoon in India ) जरूरत से ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ( IMD )ने अगले 24 घंटे में राजस्थान, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया है। यानी यहां पर भारी से भारी बारिश ( Heavy rainfall ) के संकते मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक इन इलाकों में 20 सेमी से ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है।

आपको बता दें कि गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटे में जोरदार बारिश दर्ज की गई है। इनमें पोरबंदर, कांडला, उदयपुर प्रमुख रूप से शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ इलाकों में सोमवार को अच्छी बारिश की संभावना है।

राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी

आईएमडी के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र वर्तमान में दक्षिण राजस्थान के मध्य इलाकों में बन रहा है। ऐसे में इन क्षेत्रों में अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। ये दबाव अगले दो दिन में पश्चिम राजस्थान की ओर बढ़ेगा।

एमपी में रेड अलर्ट हुआ जारी

मध्य प्रदेश के छह जिलों होशंगाबाद, जबलपुर,बेतुल, नरसिंहपुर, सिवनी और हरदा जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

Latest satellite imagery shows moderate to intense convection over parts of southeast UP & adjoining northeast MP, north coastal Odisha & adjoining West Bengal, southeast Telangana, northwest Tamilnadu & adjoining Kerala, south Rayalaseema, Gujarat state and south Rajasthan. pic.twitter.com/oNqPstrmBi