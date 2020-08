Weather Update: बीते हफ्ते देशभर में हुई रिकॉर्ड बारिश, इस बार लंबा टिकेगा Monsoon

नई दिल्ली। देशभर में मौसम का मिजाज ( weather update )लगातार बदल रहा है। कई इलाकों में भारी बारिश ( Heavy Rain ) के चलते लोगों का जीना मुहाल हो गया है। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) की मानें तो कई इलाकों में इस वर्ष मानसून ( Monsoon in India ) ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कई इलाकों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। देश में बीता सप्ताह मानसून के लिहाज से काफी अच्छा माना जा रहा है। इस हफ्ते में जोरदार बारिश के आसार भी बने हुए हैं।

IMD के मुताबिक 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच लंबी औसत अवधि की तुलना में 42 फीसदी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है।

21-08-2020; 0650 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Muzaffarnagar, Shamli, Karnal, Kaithal, Jind, Kurukshetra, Deoband, Yamunanagar during next 2 hours. pic.twitter.com/5vHLtfizbN