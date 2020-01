महात्मा गांधी पुण्यतिथि: पीएम मोदी-सोनिया गांधी ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। आज पूरे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी , राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

वहीं, इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि अर्पित की। बापू को याद करते हुए लिखा, 'उन्होंने बिना शर्त दूसरों से प्यार करने का मंत्र सिखाया है।'

पीएम मोदी ने ट्विटर पर महात्मा गांधी को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। पीएम ने अपने ट्वीट करते हुए लिखा, 'राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। पूज्य बापू के व्यक्तित्व, विचार और आदर्श हमें सशक्त, सक्षम और समृद्ध न्यू इंडिया के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे।'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को याद किया और उनके कहे शब्द लिखे-'मैं आपको हिंसा नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं केवल आपको सिखा सकता हूं कि किसी के सामने अपने सिर न झुकाना, यहां तक कि आपके जीवन की कीमत पर भी।'

“I cannot teach you violence, as I do not believe in it. I can only teach you not to bow your heads before anyone, even at the cost of your life.”



-Mahatma Gandhi pic.twitter.com/wHIdlgtAji