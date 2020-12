Mann ki Baat : पीएम मोदी ने सभी से देशवासियों को बेहतर उत्पाद का विकल्प देने की अपील की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम में कहा कि आज इस साल का मेरा आखिरी मन की बात है। उन्होंने एक पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार लोग नए साल पर देश को बधाई दें। 2020 में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। ताली और थाली से लोगों के बीच एक नया संदेश गया।

The Global best must be manufactured in India. For this, our entrepreneurs and startups must come forward: PM Narendra Modi during 'Mann Ki Baat' https://t.co/enlpS03lsq