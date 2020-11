Mann Ki Baat : पीएम मोदी बोले - 100 साल बाद कनाडा से वापस आ रही है माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा, वाराणसी से है खास संबंध

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों को सबसे पहले खुशखबरी देते हुए कहा कि 100 साल बाद कनाडा से माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा वापस आ रही है। देवी अन्नपूर्णा की यह प्रतिमा उत्तर प्रदेश से चोरी हुई थी। माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा का वाराणसी से खास संबेध है। उन्होंने प्रतिमा को वापस लाने की मुहिम जुटे लोगों और कनाडा सरकार का प्रतिमा को भारत वापस लाने में मदद के लिए आभार जताया। पीएम ने कहा कि कल लोग गुरु नानक देव की 551वां प्रकाश पर्व मनाएंगे। उन्होंने जयंती से एक दिन पहले पर लोगों को इसकी बधाई दी।

