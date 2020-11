मौसम विभाग ने बताया, चक्रवात निवार कितना पहुंचाएगा नुकसान

नई दिल्ली। चक्रवात निवार को लेकर आम लोगों के बीच का उत्सुकता के साथ काफी डर भी है। जिसको लेकर प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार भी आम लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है। अब सवाल ये है कि इस चक्रवात से कितना और किसे नुकसान होने की संभावना है। इस बारे में आईएमडी के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र की ओर से बयान आया है। उन्होंने बताया है कि निवार चक्रवात से किस तरह और किसको नुकसान पहुंचने की संभावना बनी हुई है।

#CycloneNivar gradually intensifying. It could cause structural damage, uprooting of trees, damage to thatched/tin houses, & damage to banana & paddy crops. There'll be strong winds & heavy rain. The most impact will be in Puducherry & Karaikal: Dr Mrutyunjay Mohapatra, DG, IMD pic.twitter.com/NlwFqvl5QW