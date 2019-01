भारत रत्न पर सियासी संग्राम, कांग्रेस नेता खड़गे ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: भारत रत्न ऐलान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दल सवाल भी खड़ करने लगे हैं। कांग्रेस ने एक तरफ जहां अपने नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सर्वोच्च सम्मान मिलने पर खुशी जताई है। वहीं कांग्रेस नेता ने सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिंगायत समुदाय के गुरु शिवकुमार स्वामी को यह सम्मान नहीं मिलने पर निराशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनका काम देखा था। इसके बावजूद उन्हें यह सम्मान नहीं दिया। यह दुखद है।

शिवकुमार स्वामी को पुरस्कार नहीं मिलने पर सवाल

खड़गे ने कहा कि एक गायक और RSS की विचारधारा को प्रचार करने वाले को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। लेकिन आप इन सभी के बीच तुलना करें तो शिवकुमार स्वामी जी को यह सम्मान जरूर मिलना चाहिए था। क्योंकि स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया। उन्होंने अनाथ बच्चों को पढ़ाने और उनके कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें भारत रत्न अवॉर्ड दिया जाना चाहिए था। हमें इसकी उम्मीद थी।' हालांकि उन्होंने प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर की।

It is disappointing that the Central government did not announce to confer the Bharat Ratna award on Shivakumara Swami, iconic Lingayat seer who died recently, said Congress veteran Mallikarjun Kharge



Read @ANI story | https://t.co/Rb4tFcTuEz pic.twitter.com/tWcCAmcGJu