परिवार के साथ ED के सामने पेश होंगे राज ठाकरे, पुलिस ने MNS कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

नई दिल्ली। कोहिनूर इमारत मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ( मनसे ) कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

मुंबई पुलिस ने गुरुवार को मनसे नेता संदीप देशपांडे को हिरासत में लिया है।

संदीप देशपांडे का आरोप है कि इस कार्रवाई से पहले उनको सूचित नहीं किया गया था। वहीं, एक मामले की जांच के सिलसिले में राज ठाकरे ( MNS Chief Raj Thackeray ) आज ईडी के सामने पेश होंगे।

Mumbai: Maharashtra NavNirman Sena (MNS) leader Sandeep Deshpande detained by police as a precautionary measure. MNS chief Raj Thackeray has been summoned by the Enforcement Directorate (ED) to appear before the agency, today. pic.twitter.com/4kIUATA6PK