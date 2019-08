रविदास मंदिर को लेकर दिल्ली के कई इलाकों में बवाल, आगजनी और तोड़फोड़

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रविदास मंदिर ढहाए ( Ravi Das temple demolition issue ) जाने के विरोध में बुधवार को राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बवाल हो गया।

देश के कोने-कोने से समर्थक विरोध जताने के लिए मध्य दिल्ली स्थित रामलीला मैदान में आकर इकट्ठे हुए। इस भीड़ के चलते दिल्ली के कई जिलों में जाम के हालात पैदा हो गए।

वहीं, दक्षिण-पूर्व दिल्ली ( Ravi Das temple demolition issue ) के तुगलकाबाद इलाके में विरोध करने के लिए इकट्ठी हुई भीड़ देखते ही देखते बेकाबू हो गई।

जानकारी के अनुसार गुस्साई और बेकाबू भीड़ ने मौके पर तैनात पुलिस बल पर हमला कर दिया।

हालांकि पुलिस लाउडस्पीकर से लगातार भीड़ को संयम बरतने की बार-बार चेतावनी दे रही थी, बावजूद इसके हालात काबू से बाहर हो गए।

DCP South East, Chinmoy Biswal: People protesting over Ravi Das temple demolition issue clashed with policemen today evening. Some policemen sustained injuries in the incident. Some protesters have been detained and being verified. pic.twitter.com/hUZPg5LOb6