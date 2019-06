FIRST TO LAST: देश-दुनिया की सुबह से रात तक की 10 बड़ी खबरें

श्रमिकों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत सोपोर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ मिला गया लापता IAF AN-32 विमान का मलबा अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला CM ममता बनर्जी ने विद्यासागर की प्रतिमा का फिर किया अनावरण गुजरात और महाराष्ट्र की ओर बढ़ रहा चक्रवाती तूफान वायु अफगानिस्तान ने 170 तालिबानी कैदियों को किया रिहा अनिल अंबानी ने एक साल में चुकाए 35 हजार करोड़ रुपए World Cup 2019 में भारत को बड़ा झटका अमिताभ बच्चन के बाद अदनान सामी का ट्विटर अकाउंट हैक