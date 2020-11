भारत में कोरोना से 1.30 लाख से अधिक की मौत, संक्रमितों की संख्या 88 लाख के पार

नई दिल्ली। कोरोना महामारी ( Coronavirus Epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और हर दिन लाखों नए मामले सामने आ रहे हैं। भारत में भी कोरोना संक्रमण ( Corona Case In India ) के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले अब नए केस की संख्या कम हो रही है। बीते एक महीने में अब तक का एक दिन में सबसे कम संख्या दर्ज की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटे में भारत में सिर्फ 29,164 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि बीते एक महीने में एक दिन में रिकॉर्ड सबसे कम संख्या है। इसके साथ ही भारत में संक्रमितों की कुल संख्या 88,74,291 हो गई है, जबकि 449 मौतों के साथ मरने वालों का आंकड़ा 1,30,519 तक पहुंच गया है।

Health Ministry : भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे कम कोरोना मरीज

पिछले 24 घंटे में 12,077 मरीजों के ठीक होने के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 4,53,401 रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 40,791 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। अब तक 82,90,371 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं।

