Health Ministry : भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर सबसे कम कोरोना मरीज

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में अभी तक सबसे कम मरीजों वाले देशों की सूची में पहले की तरह बरकरार है। 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना मरीजों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है।

India continues to have one of the lowest cases per million population globally. Fifteen States and Union Territories have cases per million lower than the national average: Union Health Ministry pic.twitter.com/0nj7eiV4Un