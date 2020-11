Maharashtra: वेतन न मिलने पर बस कंडक्टर ने की आत्महत्या, ठाकरे सरकार को ठहराया जिम्मेदार

नई दिल्ली। महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) में काम करने वाले कंडक्ट ने अनियमित और कम वेतन मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। उनके परिवार वालों ने बताया कि बीते तीन माह से वेतन कम मिलने के कारण वह परेशान था। उसने अपनी मौत का जिम्मेदार ठाकरे सरकार को ठहराया है।

A Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) bus conductor allegedly died by suicide in Jalgaon over erratic disbursement of salary



"For last 3 months he didn't get his salary properly. He has named Thackery govt responsible for his death," says his brother (in pic2) pic.twitter.com/U2yI8Egcte