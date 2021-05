Mucormycosis: ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइंस, जानिए जानलेवा बीमारी से बचाव का तरीका

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस संक्रमण ( Coronavirus in India ) के साथ ही ब्लैक फंगस ( Black fungus ) के केस भी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। जिसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ( Union Ministry of Health ) ने रविवार को ब्लैक फंगस यानी म्यूकोर्मिकोसिस ( Mucormycosis ) से बचाव और इलाज के लिए गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को हरा कर घर हॉस्पिटलों से घर लौटे मरीजों के लिए ब्लैक फंगस ने नया संकट खड़ा कर दिया है। आलम यह है कि इस जानलेवा वायरस की वजह से कोविड मरीजों को एक बार फिर हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ रहा है।

Patrika Positive News: अभिनेता बने IAS ऑफिसर ने दिखाई उम्मीद की किरण, प्लाज्मा डोनेशन के लिए लॉंन्च की वेबसाइट

#Mucormycosis, commonly known as '#BlackFungus' has been observed in a number of #COVID19 patients recently.



Awareness & early diagnosis can help curb the spread of the fungal infection. Here's how to detect & manage it #IndiaFightsCorona @MoHFW_INDIA pic.twitter.com/lC6iSNOxGF