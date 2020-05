मुंबई: ट्रेन पकड़ने की आस में बांद्रा स्टेशन पर जमा हुई मजदूरों की भीड़, पुलिस के छूटे पसीने

नई दिल्ली। लॉकडाउन ( Lockdown 4.0 ) के कारण बीच में फंसे प्रवासियों मजदूरों ( migrant workers ) के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। सरकार के खिलाफ आक्रोशित ये लोग कभी सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं तो कभी सरकारियों संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

ऐसा ही एक मामला मंगलवार को मुंबई से सामने आया। यहां बांद्रा रेलवे स्टेशन ( Bandra railway station ) के बाहर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर जमा हो गए।

धीरे-धीरे यह भीड़ हुजूम में बदल गई। दरअसल, हजारों की संख्या में ये लोग बिहार के लिए ट्रेन पकड़ना चाहते थे लेकिन पंजीकरण न होने की वजह से इन लोगों को हताश और निराश होना पड़ा।

#WATCH Maharashtra: Huge crowd of migrant workers gathered outside the Bandra railway station in Mumbai earlier today to board a "Shramik special' train to Bihar. Only people who had registered themselves(about 1000) were allowed to board, rest were later dispersed by police. pic.twitter.com/XgxOQmSzEb