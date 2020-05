दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया का बयान- Lockdown में इसलिए देनी पड़ी ढील

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव ( Corona Positive ) मरीजों की संख्या में 500 नए मामलों का इजाफा हुआ है, जिससे मंगलवार को दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव ( coronavirus in Delhi ) रोगियों की संख्या बढ़कर 10,554 हो गई।

इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के कारण मरने वालों की संख्या 166 पहुंच चुकी है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal ) ने राजधानी में लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है।

दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन ( Lockdown 4.0 ) के चौथे चरण में कुछ ढील दी हैं। अब क्योंकि दिल्ली में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में छूट दिए जाने पर विपक्षी पार्टियों ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है।

आम आदमी पार्टी ( AAP ) सरकार की ओर से दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ( Delhi Deputy CM Manish Sisodia ) ने विपक्षी पार्टियों के सवालों का जवाब दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन, 1—2 मामलों में पूरी बिल्डिंग को बंद करने की जरूरत नहीं

Till now, around 65,000 migrants from Delhi have been sent to their home states by trains. We are seeking permission from different states to send back their citizens stranded in Delhi: Delhi Deputy CM Manish Sisodia pic.twitter.com/PG0yhUapHx