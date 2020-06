Mumbai Gas Leak: तमाम इलाकों से मिली शिकायत के बाद आधी रात को हालात आए काबू में

मुंबई। मुंबई के घाटकोपर, पवई, विक्रोली, चेंबूर इलाकों से शनिवार देर रात कई लोगों ने संदिग्ध गैस रिसाव ( Mumbai Gas Leak ) की शिकायत की। बृहन्मुंबई नगर निगम ( BMC ) ने शुरुआत में बताया था कि कि मुंबई फायर ब्रिगेड ( MFB ) शिकायत की जांच में लगी थी और स्रोत का पता लगाने की कोशिश में जुटी रही। हालांकि देर रात सवा दो बजे हालात पर नियंत्रण पाया गया।

Unlock 1.0 में मंदिर-मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों को खोलने पर गृह मंत्रालय सख्त, जारी की कड़ी गाइडलाइंस

शुरुआती जानकारी देते हुए बीएमसी के आपदा प्रबंधन सेल ( BMC Disaster Management Cell ) ने इस घटना को रात 9:53 बजे का बताया था। अधिकारियों को गोवंडी (पूर्व) में अमरीकी विटामिन कंपनी में गैस रिसाव की सूचना मिली थी। वहीं, मुंबई फायर ब्रिगेड के प्रभात राहंगडाले के मुताबिक कि गैस का स्रोत अपुष्ट है, उनकी टीम जांच कर रही थी।

इस संबंध में बीएमसी ने एक ट्वीट में कहा, "हमें चेंबूर, घाटकोपर, कंजुरमर्ग, विक्रोली और पवई के निवासियों से संदिग्ध गैस रिसाव की कुछ शिकायतें मिली हैं। फायर ब्रिगेड जांच कर रही है और हम जल्द ही तथ्यों को अपडेट करेंगे।"

Situation is under control. All necessary resources have been mobilised. Origin of the smell is being investigated.

17 fire appliances are on field equipped with public announcement system and ready for response if required. #BMCUpdates https://t.co/ceQmF9Zqyu