Unlock 1.0: मंदिर-मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों के खुलने पर MHA की सख्त गाइडलाइंस करनी होंगी फॉलो

नई दिल्ली। देश भर में लागू लॉकडाउन ( Covid-19 Lockdown in Hindi ) के बावजूद कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। अब केंद्र सरकार ( Centre Govt ) ने Unlock 1.0 के जरिये धीरे-धीरे तमाम सार्वजनिक स्थलों-दफ्तरों आदि को खोलने में भी ढील देनी शुरू कर दी है। इसके अंतर्गत आगामी 8 मई से मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च जैसे धार्मिक स्थलों के लिए गुरुवार रात गृह मंत्रालय ( MHA ) ने सख्त दिशा-निर्देश ( MHA Guideliines ) जारी किए हैं।

क्या हैं MHA द्वारा जारी SOP

.@MoHFW_INDIA issues standard operating procedure #SOP on preventive measures to contain the spread of #COVID19 in #ReligiousPlaces/places of worship



✅Prohibition on large gatherings/congregation

✅No physical offerings like Prasad distribution



