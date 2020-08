Ram Mandir भूमि पूजन पर 'कहीं खुशी तो कहीं गम', जानिए मुस्लिमों की प्रतिक्रियाएं

नई दिल्ली। 5 अगस्त, 2020 भारत के लिए काफी ऐतिहासिक रहा। सालों इतंजार के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने अयोध्या में राम मंदिर ( Ram Mandir ) निर्माण के लिए आधारशिला रखी। जल्द ही मंदिर निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। राम मंदिर के निर्माण से पूरे देश में खुशी की लहर है। वहीं, कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति भी जताई है। खासकर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल ( AIMIM ) के मुखिया ने असदुद्दीन ओवैसी ( Asaduddin Owaisi ) एक बार फिर बाबरी मस्जिद ( Babri Masjid ) का राग अलापा। आइए जानते हैं इस मौके पर मुस्लिमों ( Muslim ) की क्या प्रतिक्रिया रही।

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi on PM Modi) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Narendra Modi ) के द्वारा मंदिर की आधारशिला रखने पर पीएम कार्यालय की शपथ का उल्लंघन हुआ है, क्योकि यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की हार है और हिन्दुत्व की जीत है। इससे पहले एक अन्य ट्वीट में ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की बात उठाई। उन्होंने कहा कि 'बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। इंशाअल्लाह।' ओवैसी की बातों से साफ स्पष्ट है कि वह इस मंदिर निर्माण के खिलाफ हैं। साथ ही पीएम द्वारा भूमि पूजन किए जाने पर भी उन्हें आपत्ति है।



वहीं, ‘सुन्नी सोशल फोरम’ ( Sunni Social Forum ) के अध्यक्ष राजा रईस ( Raja Raees ) ने कहा कि हम भगवान राम को 'इमाम ए हिन्द' ( Imame Hind ) मानते हैं। राम मंदिर ( Ram Mandir ) भूमि पूजन पर उन्होंने कहा कि आज खुशियां मनाने का दिन है। उन्होंने कहा कि हमलोग इस मौके पर ढोल और हारमोनियम बजाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। राजा रईस (Raja Raees on Ram Mandir) ने कहा कि हिन्दू (Hindu) हमारे पुरखे थे और श्रीराम ( Shree Ram ) पैगम्बर हैं। इस मौके पर देश के मुसलमान काफी खुश हैं। सुन्नी सोशल फोरम के अध्यक्ष ने कहा कि आज मुस्लिम समाज दोष मुक्त हो गया। वहीं, सन्नी अब्बास ( Shani Abbas ) का कहना है कि यह भूमि पूजन उन लोगों के लिए करारा जवाब है कि राम मंदिर आदोलन (Ram Mandir Andolan ) को हिन्दू-मुस्लिम का मुद्दा बनाते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हिन्दू-मुसलमान के लिए भाईचारे का बड़ा मिसाल बनेगा।

वहीं, मुस्लिम महिला फाउंडेशन ( Muslim Mahila Foundation) ने विशाल भारत संस्थान के साथ मिलकर अलग तरीके से खुशियां व्यक्त की। मुस्लिम महिलाओं ( Muslim Women ) ने दीये जलाए, रामचरितमानस और हनुमान चालीसा का पाठ किया। महिलाओं ने भजन भी गाए और जमकर खुशियां मनाई। मुस्लिम महिलाआ फाउंडेशन (muslim mahila foundation on Ram Mandir) का कहना है कि यह हमारे लिए काफी खुशी के पल हैं। वहीं, बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि इस पूजन के साथ ही देश और अयोध्या में अब हिंदू-मुस्लिम का विवाद नहीं है। उन्होंने ओवैसी पर तंज कसते हुए कहा कि इस मामले पर अब राजनीति नहीं होनी चाहिए।

वहीं, सोशल मीडिया पर भी लोगों ने भूमि पूजन को लेकर रिएक्शन दिए हैं। आइए, एक नजर उस पर भी डालते हैं...

