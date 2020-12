पीएम मोदी आज वर्चुअल इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में संबोधित करेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित करेंगे। पीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करेंगे। जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजकर 45 पर होगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 का विषय 'समग्र अन्वेषण - स्मार्ट, सुरक्षित, टिकाऊ' रखा गया है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर पीएमओ की ओर से इस बारे में क्या जानकारी दी गई है।

The theme for IMC 2020 is 'Inclusive Innovation - Smart, Secure, Sustainable'.