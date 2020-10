सुशांत सिंह राजपूत केस में NBSA ने न्यूज चैनलों को लगाई फटकार, माफी तक मांगने के दिए आदेश

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Case) का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस केस की सीबीआई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) जांच कर रही है। वहीं, न्यूज चैनलों पर भी यह मुद्दा गरमाया हुआ है। कोर्ट ने न्यूज चैनलों पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि सीबीआई ने कहा कि उनपर जानकारी लीक करने का गलत आरोप लगाया गया है। वहीं, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में न्यूज चैनल्स को हद में रहकर कवर करनी चाहिए।

News Broadcasting Standards Authority directs Aaj Tak to air apology on October 27 at 8 PM, in its order on complaint regarding fake tweets telecast relating to actor Sushant Singh Rajput. Fine of one lakh imposed on the channel. #NBSA #SushantSinghRajput @aajtak #mediatrial pic.twitter.com/DM71eeLIdn