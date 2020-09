नई दिल्ली। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले (Sushant Singh Rajput death case) में एनसीबी ड्रग्स एंगल की जांच कर रही है। बीते शुक्रवार को NCB ने रिया चक्रवर्ती के भाई शॉविकऔर कथित ड्रग डीलर जैद के बीच संपर्क का खुलासा किया है। जिसके बाद कोर्ट ने इन्हें को 4 दिन की NCB कस्टडी का फैसला सुनाया था।

अब मिली ताजा जानकारी के मुताबिक NCB टीम आज फिर रिया चक्रवर्ती के घर पहुंच जाकर उन्हें समन दिया है। इस टीम की अगवाई मुंबई के एनसीबी चीफ समीर वानखेड़े कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन आज सुबह 10.30 बजे उन्हें NCB के दफ्तर ले जाया जाएगा। NCB के साथ मुंबई पुलिस की भारी भरकम टीम रिया के घर पहुंची है। रिया ने पहले बताया था कि उनकी जान को खतरा है और इसी बात को ध्यान में रखकर मुंबई पुलिस की टीम को लेकर आया गया है।

Mumbai: NCB team & Police leave from residence of #RheaChakraborty. Joint Director of NCB, Sameer Wankhede says, "Summon has been given to Rhea. She was at her home."



NCB issued summon to Rhea asking her to join the investigation, and come either on her own or with the team. pic.twitter.com/895GlLV0LB