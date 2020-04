लॉकडाउन में बढ़े घरेलू हिंसा के मामले, महिला आयोग ने शुरू की हेल्पलाइन

नई दिल्ली। राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुक्रवार को महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा की स्थिति में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 0721-7735372 नंबर लॉन्च किया है। इस पर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं मदद के लिए व्हाट्सअप संदेश भेज सकती हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा का कहना है कि कई महिलाएं ई-मेल आदि करना नहीं जानती हैं और उनके लिए व्हाट्सअप करना आसान होता है। इसलिए आयोग ने यह पहल की है।

उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन स्थाई सुविधा है और खासकर लॉकडाउन की अवधि के लिए शुरू की गई है। दरअसल, 25 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद महिला आयोग को घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायत आ रही है।

@NCWIndia have launched a 'WHATSAPP NUMBER' for help & assistance to women experiencing #DomesticViolence at wake of #Covid19Lockdown.



Send 🆘WHATSAPP ALERT🚨

📳 7⃣2⃣1⃣7⃣7⃣3⃣5⃣3⃣7⃣2⃣#HelplineSupport#IndiaFightsGenderAbuse#SayNOtoDomesticViolence pic.twitter.com/qhQmJTisZm