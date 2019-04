तेलंगाना सरकार को NHRC का नोटिस, मिट्टी के टीले से दबकर हुई 10 मौत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ( NHRC ) ने तेलंगाना के नारायणपेट में मिट्टी के टीले के नीचे दबने से हुई 10 मौतों पर संज्ञान लिया है। आयोग ने तेलंगाना सरकार को नोटिस जारी किया है। आयोग ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर दिल दहाल देने वाले इस हादसे पर सरकार के जवाब मांगा है। हादसा उस वक्त हुआ था जब मनरेगा के तहत महिलाएं मजदूरी कर रही थीं।

The National Human Rights Commission , NHRC sent a notice to Telangana government after taking suo motu cognizance of a media report that 'at least 10 women working under the MGNREGA scheme died when an embankment caved in on them in Narayanpet district of Telangana'. pic.twitter.com/ZQAn4sGeuy