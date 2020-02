डीएसपी मामले में एनआईए की कश्मीर में कई स्थानों पर छापेमारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने जम्मू-कश्मीर के निलंबित डीएसपी की गिरफ्तारी से जुड़े मामले में घाटी में रविवार सुबह कई स्थानों पर छापेमारी की। एक रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि- दक्षिणी कश्मीर के कई स्थानों पर एनआईए की कई टीमें गई और कुछ निजी कार्यालयों और आवासों पर छापेमारी की।

National Investigation Agency and Jammu & Kashmir Police carrying out raids at multiple locations of J&K Police DSP Davinder Singh and co-accused in the case. pic.twitter.com/KiWSfiSiM4