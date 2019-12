Nirbhaya Rape Case: सुप्रीम कोर्ट में दोषी अक्षय की याचिका पर सुनवाई पूरी, 1 बजे आएगा फैसला

नई दिल्ली। निर्भया रेप मामले ( Nirbhaya rape case ) में अब तक की सबसे बड़ी सुनवाई पूरी हो चुकी है। निर्भया कांड के चार दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर ( Convicted Akshay Thakur ) की रिव्यू पिटीशन ( Review Ptition ) पर सुप्रीम कोर्ट ( Supreme Court ) ने सुनवाई पूरी कर ली है। अब दोपहर एक बजे सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगा।

इससे पहले दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह ने कहा कि जब देश मे इतने लोगों की फांसी लंबित है दया याचिका दाखिल होने के बाद भी तो उनको ही लटकाने की जल्दी और हड़बड़ी क्यों? ये प्रेशर में हो रहा है।

वकील ने मुख्य गवाह अमरिंदर पांडे पर सवाल उठाया और कहा कि मामले में उनके सबूत और प्रस्तुतियां अविश्वसनीय हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने बहस के लिए सभी पक्षों को 30-30 मिनट का समय दिया है।

वहीं चीफ जस्टिस अरविंद बोबड़े ( Chief Justice Arvind Bobde ) इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। इसलिए जस्टिस भानुमति की अध्यक्षता वाली पीठ आज इस मामले पर सुनवाई कर रही है।

2012 Delhi gang rape case: Dr AP Singh, lawyer arguing for convict Akshay Kumar Singh, raised question on the star witness, Amarinder Pandey, and said, his evidence and submissions in the case is unreliable. https://t.co/dRi6ZeEuxu

इन सवालों से किया बचाव

दोषी अक्षय के वकील एपी सिंह ने TIP यानी टेस्ट इन परेड को लेकर भी सवाल उठाए। जस्टिस भानुमति ने कहा कि इस पॉइंट को ट्रायल में कंसीडर किया गया था? सिंह ने कहा कि नहीं, ये नया फैक्ट है। वकील ने वेद-पुराणों का भी अपनी जिहर में जिक्र किया। साथ ही ये भी कहा कि गरीबी की वजह से दोषियों को फांसी दी जा रही है।

2012 Delhi gang rape case: Dr AP Singh, lawyer representing convict Akshay Kr Singh, submits to SC that he now has new facts in the case. He says that the conviction was made against his client under media pressure, public pressure & political pressure etc and it is still there. https://t.co/WjhNoKiZWA