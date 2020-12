अर्थव्यवस्था की ग्रोथ पर नीति आयोग का अनुमान, साल 2021 में बदलेगी तस्वीर

नई दिल्ली। कोरोना वायरस संकट के बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा दावा किया हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था वास्तविक अर्थों में 2021-22 में 10 फीसदी की दर से आगे बढ़ेगी। अगले साल के अंत तक हम पूर्व-कोविड लेवल के विकास दर को हासिल कर लेंगे। चालू वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही में विकास दर को सकारात्मक रहने का उन्होंने अनुमान व्यक्त किया है।

Our economy will grow at 10% in 2021-22 in real terms. By the end of next year, we will reach pre-COVID level. Growth will be in positive figures in the fourth quarter of 2020-21: NITI Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar pic.twitter.com/yRORIWGgIJ