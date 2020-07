Corona काल में निकली ऐसी बारात, लगाया गया इतना बड़ा जुर्माना, देखें Viral Video

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( coronavirus in India ) को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन ( India Lockdown ) लागू है। हालांकि, एक जुलाई से Unlock 2.0 का आगाज हो चुका है। इसके तहत सरकार ( Government ) की ओर से काफी छूट दी गई है। लेकिन, अब भी कई चीजों पर पाबंदियां लगी है। वहीं, ओडिशा ( coronavirus in Odisha ) में एक शादी समारोह ( Marriage Function ) के दौरान लॉकडाउन ( Lockdown Rule Break ) के नियमों को धज्जियां उड़ाते देखा गया। इसके बाद बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दूल्हा और दुल्हन ( Bride Groom) पक्ष पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

शादी समारोह में नियमों की उड़ी धज्जियां

दरअसल, लॉकडाउन ( Lockdown Guidelines ) के दौरान किसी भी शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। इसके अलावा दूल्हे से लेकर बारातियों तक को कड़े नियम फॉलो करने के आदेश हैं। मतलब ये कि सोशल डिस्टेंसिंग ( Social Distancing ) का पूरा ध्यान रखना अनिवार्य है। सभी को मास्क ( Face Mask ) लगाना अनिवार्य है। लेकिन, ओडिशा ( Marraige in Odisha ) में एक शादी समारोह में इन नियमों की धज्जियां उड़ाई। न तो कोई बाराती मास्क पहने था और न ही सोशल डिस्टेंसिं ( Social Distancing Rule Break ) का ध्यान रखा गया था।

Groom along with four other family members arrested in #Odisha for Violating #COVIDー19 Guidelines during wedding Procession. pic.twitter.com/xK6HEnfexN