Karnataka में एक और हाथी की हुई मौत, वन विभाग के अधिकारियों ने की पुष्टि

नई दिल्ली। कर्नाटक ( Karnataka ) के साकरबेलु एलिफैंट कैंप में शनिवार को एक और हाथी मृत मिला। कैंप के अधिकारियों ( Forest Department officials ) ने बताया कि कथित रूप से जंगली हाथियों के हमले का यह बीमार हाथी शिकार हुआ।

Karnataka: A tamed elephant was killed allegedly by wild elephants in the Sakrebailu Elephant Camp, yesterday. The dead elephant was found today morning, say officials. pic.twitter.com/KXWZpz56h2