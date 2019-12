घर-बाजार में प्याज रुला रहा है, ट्विटर पर यूजर्स को हंसा रहा है

नई दिल्ली। कीमतों के मामले में सेंचुरी मारता प्याज इन दिनों खाने वाले को रुला रहा है। ट्विटर यूजर्स ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता स्मृति ईरानी द्वारा प्याज की कीमतों से संबंधित किए गए एक पुराने ट्वीट का मजाक उड़ाया। जबकि पीएम मोदी के भी एक पुरानी क्लिपिंग शेयर की।

एक यूजर ने ईरानी द्वारा दिसंबर 2010 में किया गया ट्वीट पोस्ट किया। यह ट्वीट ईरानी ने उस समय किया था, जब उनकी पार्टी विपक्ष में थी। यूजर ने इसे पोस्ट करते हुए लिखा, "पुराने ट्वीट बहुत मजेदार हैं।"

Bought 2KG Onion last week. I'm afraid , there might be an Income tax raid coming up #OnionPrices pic. Twitter .com/EAYSmjTa0w