कृषि कानूनों पर जल्द होगी विपक्ष की बैठक, सोनिया गांधी ने कई नेताओं से की चर्चा

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को किसान आंदोलन को लेकर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने सरकार के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने सरकार से कहा कि आप कानून लगाएं नहीं तो हम लगा देंगे। इस फैसले पर कांग्रेस ने आज की सुनवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसा 73 साल में किसी सरकार के साथ नहीं हुआ होगा।

Congress Interim President Sonia Gandhi has spoken to the Opposition leaders to make a joint strategy on #FarmLaws and a meeting will be held before Parliament Session: Sources



