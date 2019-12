पाकिस्तान को सीजफायर तोड़ने का मिला मुंहतोड़ जवाब, भारतीय फौज ने मार गिराए दो 2 सैनिक

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से फिर नापाक हरकतें शुरू हो गई हैं। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से दूसरी बार सीजफायर का उल्लंघन किया गया है। जानकारी के मुताबिक, कश्मीर के तंगधार और कंझालवान सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी की गई है। हालांकि भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए दो पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। बता दें कि पाक सेना ने शुक्रवार की रात को भारतीय चौकियों पर गोलीबार की थी।

भारत में किसी नुकसान की खबर नहीं

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दो पाकिस्तानी सैनिकों के शव एलओसी पर पड़े हुए भी देखे गए हैं। भारतीय फौज की तरफ से की गई कार्रवाई में एक पाकिस्तानी पोस्ट को भी तबाह किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में भारत को कोई नुकसान नहीं होने की खबर है।

Army sources: ceasefire violation by Pakistan in Tangdhar and Kanzalwan sector in Jammu and Kashmir. Indian army is retaliating.