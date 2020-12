पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हिंदू मंदिर को ध्वस्त किया, लगाई आग

लाहौर। पाक में धार्मिक कट्टरता का मामला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सौ लोगों ने मिलकर एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। ये घटना करक जिले की है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह घटना मौलवियों की अगुवाई में भीड़ ने की है।

#BREAKING...A mob led by local clerics destroyed Hindu temple in Karak district of KP. Hindus obtained permission from the administration to extend the temple but local clerics arranged a mob to destroy the temple. Police & administration remained silent spectators @ImranKhanPTI pic.twitter.com/fL6J13YSGN