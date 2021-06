पेट्रोल-डीजल के दाम क्यों नहीं घटा रही मोदी सरकार? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताई वजह

नई दिल्ली। कोरोना संकट की वजह से आम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे में लगातार पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में सरकार के खिलाफ गुस्सा है। पूरे देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है।

सात राज्य तो ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 100 रुपये पार कर चुका है। वहीं डीजल की कीमत भी राजस्थान के श्रीगंगानगर में प्रति लीटर 100 रुपये से अधिक में बिक रहा है।

ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। इस बीच अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है कि आखिर क्यों मोदी सरकार पेट्रोल-डीजल की कीमतों को कम नहीं कर सकती है।

इस वजह से कम नहीं हो रहे हैं कीमत..

धर्मेंद्र प्रधान ने एक बयान में कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतें चिंता का विषय है। उन्होंने कहा- विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को पेट्रोल, डीजल पर करों से अतिरिक्त पैसे की जरूरत है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि मौजूदा ईंधन की कीमतें लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही हैं, लेकिन केंद्र हो या राज्य सरकार हो, एक साल में कोविड वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा रहे हैं... ऐसे कठिन समय में, हम कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसे बचा रहे हैं।

Rahul Gandhi must answer why fuel prices are high in Congress-ruled states like Punjab, Rajasthan, & Maharashtra. If he is so concerned about the poor, he should instruct Maharashtra CM to reduce taxes as prices are very high in Mumbai: Union Petroleum Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/rSTq9QSIKl