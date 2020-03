कोरोनावायरस का असर शाहीन बाग पर, खाली करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

नई दिल्ली। कोरोनावायरस ( Corornavirus ) का असर देशभर में लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपनी ओर से हर जरूरी कदम उठाने में जुटी है।

इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली में लंबे समय से नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे शाहीन बाग को खाली कराने के लिए एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका में कोरोना वायरस को बड़ा कारण बताया गया है।

वहीं दूसरी तरफ कोरोनावायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस आपदा से निपटने के लिए हम लगातार जरूरी कदम उठा रहे हैं। जिन भी लोगों में इस संक्रमण के लक्षण दिखाए दे रहे हैं उनका बेहतर उपचार प्रथामिकता के साथ किया जा रहा है।

Doing our best to ensure everyone is healthy and those showing symptoms get proper care. #IndiaFightsCorona https://t.co/AaWB3lZzWc

राजधानी दिल्ली में पिछले कई दिनों से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के कारण बंद शाहीन बाग को खुलवाने को लेकर एक बार फिर प्रक्रिया तेज हो गई है।

समाजसेवी नंद किशोर गर्ग की तरफ से दायर याचिका में कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए शाहीन बाग को खाली कराने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा शाहीन बाग की तर्ज पर देश की अलग-अलग जगहों पर चल रहे प्रदर्शनों को भी हटवाने की मांग की गई है। शाहीन में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर कब्जा किया हुआ है।

हालांकि इस कब्जे को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक याचिका दाखिल की जा चुकी है, जिसपर सुनवाई भी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में प्रदर्शन पर बैठे लोगों से बातचीत के लिए तीन वार्ताकार भी नियुक्त किए थे।

It is a united and coordinated response from everyone. This shows the strong spirit of our nation in such situations. #IndiaFightsCorona https://t.co/tNK70HANh1